תאריך בכורה: 15 דצמבר 2022 אורך (בדקות): 192 דק

יותר מעשור לאחר אירועי הסרט הראשון, 'אווטאר: דרכם של המים' מתחיל לספר את סיפורה של משפחת סאלי (ג'ייק, נייטירי וילדיהם), הצרות עימן מתמודדים, המאמץ שהם עושים על מנת לשמור האחד על השני, המאבק שלהם להישאר בחיים והטרגדיות המלוות אותם. ***שימו לב- "הסרט אוואטר: דרכם של המים מכיל מספר רצפים עם אורות מהבהבים שעשויים להשפיע על בעלי אפילפסיה רגישה לאור או בעלי כל רגישות אחרת לאור".

שם הסרט במקור Avatar: The Way of Water

שחקנים: זואי סלדנה, סאם וורת'ינגטון, סיגורני וויבר

בימוי: ג'יימס קמרון

הפקה: ארה"ב 2022

הגבלת גיל PG8